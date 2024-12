Ibovespa fecha em alta com ajustes; Localiza salta mais de 9%

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com uma alta modesta nesta quinta-feira, refletindo movimentos técnicos e busca por barganhas, após tombo de mais de 3% na véspera, com as ações de Localiza e Hapvida entre os destaques positivos.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,48%, a 121.356,97 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 120.768,22 pontos na mínima e 121.769,57 pontos na máxima do dia.