Inda estima alta de 1,5% em vendas de distribuidores de aços planos em 2025

Em novembro, as vendas de aços planos por distribuidores somaram 296,8 mil toneladas, queda de 9,6% ano a ano, enquanto as compras somaram 295,6 mil toneladas, recuo de 13,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Na base mensal, caíram 15,1% e 17,1%, respectivamente.

As importações encerraram com declínio de 2,8% ano a ano, com volume total de 206,1 mil toneladas no mês passado. Em relação a outubro, houve queda de 25,4%.

O giro de estoque em novembro fechou em 3,3 meses.

Para dezembro de 2024, a expectativa do Instituto Nacional do Distribuidores de Aço (Inda) é de que as compras e vendas tenham uma queda de 20% em relação a novembro.

(Por Paula Arend Laier)