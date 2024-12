Perspectiva para confiança do consumidor alemão é modesta após ligeira recuperação, conclui GfK

BERLIM (Reuters) - Espera-se que a confiança do consumidor alemão melhore ligeiramente no início do próximo ano, mas em um nível baixo, já que os altos preços dos alimentos e da energia e a insegurança no emprego pesam sobre as famílias, mostrou uma pesquisa nesta quinta-feira.

O índice de confiança do consumidor, publicado pela GfK e pelo Instituto de Decisões de Mercado de Nuremberg (NIM), subiu mais do que o esperado em janeiro, para -21,3 pontos, em comparação com os -23,1 pontos revisados ligeiramente para cima no mês anterior.

Os analistas consultados pela Reuters esperavam uma leitura de -22,5.