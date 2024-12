Petrobras conclui unidade que permitirá elevar processamento na refinaria Rnest em Pernambuco

A Petrobras destacou que a SNOX é a primeira unidade de abatimento de emissões do refino brasileiro e das Américas com a capacidade de transformar óxido de enxofre (SOx) e óxido de nitrogênio (NOx) em ácido sulfúrico, "adicionando assim um novo produto no portfólio a ser comercializado pela companhia".

O ácido produzido, dentre outras utilidades, é um importante insumo para tratamento e geração de água potável, adicionou a Petrobras.

A Petrobras disse ainda que, no processo de eliminação do SOx, a unidade produz também energia na forma de vapor, que será utilizada nas instalações da refinaria reduzindo o consumo de gás para produção de energia, contribuindo para tornar a Rnest mais eficiente energeticamente.

AMPLIAÇÃO DA RNEST

A Petrobras também reiterou que estão em andamento os preparativos para o início das obras de ampliação da primeira unidade de refino (trem 1) da Rnest, que proporcionará aumento de 15 mil bpd de capacidade, melhor escoamento de produtos leves e maior capacidade de processamento de petróleo do pré-sal.

"A expectativa é concluir as obras do Revamp do trem 1 no primeiro trimestre de 2025. A Petrobras também iniciará o processo de contratação para conclusão das obras do trem 2, que adicionará uma capacidade de 130 mil bpd à Rnest", disse a companhia.