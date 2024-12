Petróleo cai com perspectivas econômicas sombrias e preocupações com excesso de oferta

O abrandamento da atividade econômica pode aprofundar a desaceleração do crescimento da demanda por petróleo no próximo ano. Os preços futuros do Brent caíram mais de 5% até agora neste ano, a caminho da segunda perda anual seguida, com uma economia chinesa hesitante pesando sobre a demanda.

As medidas de transição energética também afetaram a demanda com força na China, maior importador de petróleo. A gigante de energia apoiada pelo Estado, Sinopec, disse nesta quinta-feira que espera que o consumo de petróleo na China atinja seu pico em 2027, com o enfraquecimento da demanda por combustível.

A expectativa é de que o mercado de petróleo esteja em superávit no próximo ano, com analistas do J.P. Morgan prevendo que a oferta superará a demanda em 1,2 milhão de barris por dia.

O fornecimento de petróleo poderá ficar mais restrito no próximo ano se o republicano Trump cumprir suas promessas de campanha de reprimir as exportações de petróleo do Irã.

O governo do presidente norte-americano, Joe Biden, um democrata, também aumentou as sanções contra entidades iranianas, com três navios envolvidos no comércio de petróleo e produtos petroquímicos iranianos sancionados na quinta-feira.

Essas ações, no entanto, tiveram pouco efeito sobre os preços do petróleo, observaram os analistas do J.P. Morgan, acrescentando que é improvável que Trump priorize políticas que aumentem os preços da energia.