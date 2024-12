Sindicato alemão sinaliza progresso em negociação com Volkswagen

As negociações estão em andamento desde segunda-feira na esperança de chegar a um acordo antes do Natal para evitar greves em massa que o IG Metall alertou que poderiam começar já no próximo ano.

Cerca de 100 mil trabalhadores já realizaram duas paralisações pontuais no mês passado, na maior mobilização de funcionários da história da empresa. Os trabalhadores protestam contra os planos da administração de cortar salários, reduzir a capacidade e, potencialmente, fechar fábricas na Alemanha pela primeira vez.

Embora haja um forte desejo de ambos os lados de encontrar um terreno comum, as negociações ainda podem fracassar, disseram várias fontes. "Ainda há muito a ser feito", disse uma delas.

A Volkswagen não quis comentar.

Os dois lados continuam distantes em questões fundamentais, incluindo o potencial de fechamento de fábricas, ao qual os trabalhadores se opõem fortemente, mas que a Volkswagen disse que é necessário para cortar custos e responder ao que ela espera que seja uma demanda estruturalmente mais fraca na Europa.

Os cenários em discussão incluem cortes de capacidade, em vez de fechamento total de fábricas, disseram as fontes. Na semana passada, o jornal Handelsblatt informou que uma possibilidade poderia ser a transferência da produção do modelo Golf para o México, a partir da principal fábrica da montadora alemã em Wolfsburg.