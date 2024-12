STOXX 600 registra pior dia em mais de um mês após sinal agressivo do Fed

Por Sruthi Shankar e Shashwat Chauhan

(Reuters) - As ações europeias caíram nesta quinta-feira, com o índice pan-europeu STOXX registrando sua maior queda diária desde o início de novembro, com investidores fugindo de ativos mais arriscados depois que o Federal Reserve sinalizou um ritmo mais lento de cortes na taxa de juros no próximo ano.

O STOXX 600 fechou em queda de 1,51%, a 506,66 pontos, atingindo o nível mais baixo em três semanas, com todos os principais setores no território negativo.