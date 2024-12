Taxas futuras de juros despencam com atuação de BC e Tesouro e avanço do pacote fiscal

Por Fernando Cardoso

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs recuaram nesta quinta-feira, com quedas de mais de 60 pontos-base para alguns contratos, à medida que a curva de juros recebia alívio com o avanço do pacote fiscal do governo no Congresso, falas do futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e recompras de títulos pelo Tesouro Nacional.

No fim da tarde, a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2026 estava em 15,06%, ante 15,478% no ajuste anterior. Já a taxa do contrato para janeiro de 2027 marcava 15,3%, com queda de 65 pontos-base ante o ajuste anterior de 15,955%.