Confiança do consumidor brasileiro encerra ano com menor nível em 6 meses, diz FGV

"A recente elevação da taxa de juros, somada a focos de pressão inflacionária em itens como alimentos, podem estar contribuindo para aumentar o pessimismo entre os consumidores no último mês de 2024, levando a uma piora das expectativas com a situação financeira nos próximos meses", explicou em nota Anna Carolina Gouveia, economista do FGV IBRE.

A queda da confiança dos consumidores em dezembro foi influenciada tanto pela piora das expectativas futuras quanto pela percepção sobre a situação presente.

Os dados mostram que o Índice de Expectativas (IE) recuou 4,9 pontos, para 98,5 pontos, chegando ao menor nível desde junho deste ano (98,1 pontos).

Já o Índice da Situação Atual (ISA) caiu 1,4 ponto, para 82,9 pontos, patamar mais baixo desde setembro (81,7

pontos).

O quesito que apresentou a maior contribuição para a queda da confiança no mês foi o que mede as perspectivas para as finanças futuras das famílias, com queda de 8,3 pontos, para