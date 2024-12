Daly diz que decisão pelo corte de juros pelo Fed nesta semana foi "apertada"

(Reuters) - A presidente do Federal Reserve de San Francisco, Mary Daly, disse nesta sexta-feira que a decisão do banco central dos Estados Unidos de reduzir a taxas de juros nesta semana em mais 0,25 ponto percentual foi uma "apertada", acrescentando que concorda com o chair Jerome Powell de que agora é necessário ter cautela em relação a outros ajustes de política monetária.

"Para mim, o mais importante é que precisamos recalibrar a política monetária. Eu vi isso como uma decisão difícil", disse Daly em entrevista à Bloomberg TV. "Agora sinto que já passamos pela fase de recalibragem e estamos na próxima fase, e essa próxima fase é realmente analisar as informações que chegam."

Os comentários de Daly foram os primeiros feitos por um membro do banco central dos EUA desde que o Fed reduziu na quarta-feira sua taxa de juros para uma faixa de 4,25% a 4,50%, com as autoridades atualizando as projeções e mostrando que a maioria prevê menos cortes em 2025 do que havia projetado anteriormente.