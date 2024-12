Dólar à vista fecha em baixa de 0,87%, a R$6,0710 na venda

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar recuou pelo segundo dia consecutivo ante o real nesta sexta-feira, após o Banco Central injetar mais 7 bilhões de dólares no mercado para segurar as cotações e o Senado concluir a votação do pacote fiscal do governo, em um dia marcado ainda pela queda da divisa norte-americana no exterior.

Durante a tarde, comentários do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o Banco Central e a área fiscal também forem bem-recebidos, consolidando o recuo firme das cotações.

O dólar à vista fechou o dia em baixa de 0,87%, cotado a 6,0710 reais. Ainda assim, no acumulado da semana marcada por forte volatilidade nos mercados a divisa subiu 0,69%, em meio à desconfiança dos investidores na política fiscal.