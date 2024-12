Gastos do consumidor dos EUA aumentam em novembro; inflação mensal diminui

Os gastos robustos dos consumidores ajudaram a impulsionar a economia para uma taxa de crescimento anualizada de 3,1% no terceiro trimestre, após um ritmo de expansão de 3,0% no trimestre de abril a junho.

Economistas esperam apenas uma modesta desaceleração nos gastos do consumidor neste trimestre, depois que eles aumentaram a um ritmo de 3,7% de julho a setembro, o ritmo mais rápido em um ano e meio.

O Federal Reserve de Atlanta está prevendo atualmente que o Produto Interno Bruto aumentará a uma taxa de 3,2% no quarto trimestre. Na quarta-feira, o chair do Fed, Jerome Powell, descreveu a economia como tendo "sido simplesmente notável", acrescentando: "Estou muito satisfeito com (...) o desempenho da economia e queremos manter isso".

Na quarta-feira, o banco central dos EUA reduziu sua taxa de juros de referência em 25 pontos-base, para a faixa de 4,25% a 4,50%. Ele previu apenas duas reduções em 2025, em um sinal de que a economia continua resistente e a inflação ainda alta.

Em setembro, as autoridades do Fed haviam previsto quatro cortes de 25 pontos na taxa de juros no próximo ano. A trajetória mais lenta de corte de juros nas últimas projeções também refletiu a incerteza sobre as políticas do novo governo do presidente eleito Donald Trump, incluindo tarifas sobre produtos importados, cortes de impostos e deportações em massa de imigrantes sem documentos, que os economistas alertaram que seriam inflacionárias.

A resistência do mercado de trabalho, marcada por baixas demissões e forte crescimento salarial, está sustentando os gastos dos consumidores.