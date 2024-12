Grupo Travelex Confidence obtém autorização do BC para operar banco múltiplo

Por Paula Arend Laier

(Reuters) - O Grupo Travelex Confidence comunicou nesta sexta-feira que obteve autorização do Banco Central para operar como banco múltiplo, o que o permitirá ampliar seu portfólio de serviços e produtos no país em 2025.

"A partir do próximo ano, o banco poderá atuar com as carteiras comercial e de crédito, financiamento e investimento, diversificando suas atividades e soluções", afirmou o grupo em comunicado à imprensa.