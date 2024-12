Ibovespa fecha em alta com avanço de pacote fiscal, mas sem euforia

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta sexta-feira, endossado pelo alívio nas taxas dos contratos de DI e queda do dólar ante o real, após aprovação do pacote fiscal e promessa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de "verdadeira autonomia" para Gabriel Galípolo, que assume como presidente do Banco Central em 2025.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa avançou 0,5%, a 121.788,99 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 120.700,49 pontos na mínima e 122.209,26 pontos na máxima do dia. Na semana, porém, ainda acumulou queda de 2,27%.