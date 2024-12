Ibovespa mostra fraqueza nos primeiros negócios em dia de vencimento de opções

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa mostrava fraqueza nos primeiros negócios desta sexta-feira, marcada por vencimento de opções sobre ações, com agentes financeiros ainda ajustando posições e acompanhando noticiário em Brasília, onde o Senado aprovou na quinta-feira a proposta de emenda à constituição do corte de gastos, enquanto a votação Orçamento no Congresso Nacional ficou para 2025.

Às 10h07, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, tinha variação negativa de 0,02%, a 121.161,41 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 12 de fevereiro, perdia 0,24%.

(Por Paula Arend Laier)