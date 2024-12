Ibovespa recua em dia de vencimento de opções

-ELETROBRAS PNB avançava 1,6% após anunciar na noite da véspera que pagará dividendos intercalares no montante de 2,2 bilhões de reais, com base no lucro apurado ao fim do terceiro trimestre.

- VALE ON perdia 0,46%, enfraquecida pela trajetória dos preços futuros do minério de ferro na China, O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou o dia com queda de 0,77%, a 769 iuans (105,38 dólares) a tonelada.

- PETROBRAS PN operava perto da estabilidade, tendo no radar declínio dos preços do petróleo no exterior, onde o barril do Brent perdia 0,77%. A companhia paga nesta sexta-feira a segunda parcela de proventos do segundo trimestre.

- ITAÚ UNIBANCO PN avançava 0,8%, em sessão mais positiva para os grandes bancos de varejo no Ibovespa, com BANCO DO BRASIL ON e SANTANDER BRASIL UNIT registrando altas de 0,6% e 0,7%, respectivamente, enquanto BRADESCO PN mostrava variação positiva de 1,3%.