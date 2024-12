Japão diz que economia está se recuperando, mas reduz visão sobre lucros das empresas

Em relação às perspectivas, o governo espera que a recuperação moderada continue graças à melhoria da situação do emprego e da renda.

Mas manteve uma visão cautelosa sobre as políticas dos EUA, já que a nova promessa de tarifas do presidente eleito Donald Trump sobre produtos do Canadá, México e China ameaça o comércio global.

As taxas de juros mais altas nos EUA e na Europa, bem como a estagnação do mercado imobiliário chinês, também podem prejudicar a economia do Japão, disse o governo.

O relatório foi divulgado depois que o Banco do Japão manteve a taxa de juros na quinta-feira.

Entre outras áreas econômicas importantes, o consumo privado, que responde por mais da metade da economia japonesa, estava "acelerando", apoiado pela recuperação salarial, reiterou o governo em seu último relatório.

Os gastos de capital também estavam "acelerando" e as exportações estavam "quase estáveis", disse o governo, repetindo sua avaliação do mês anterior.