Preocupados com déficit, republicanos radicais rejeitam pedido de Trump quanto a teto de endividamento

Foi a primeira vez que o Congresso recebeu uma solicitação de aprovar uma prioridade de Trump desde que ele foi eleito. Embora algumas das escolhas para o seu gabinete tenham atraído críticas da legenda, aqueles que ousaram tecer comentários negativos, como o ex-parlamentar Matt Gaetz, fizeram isso por conta própria.

Mas o pedido de Trump para que houvesse uma suspensão do limite para o governo tomar empréstimos, em momento no qual a dívida pública federal passa de 36 trilhões de dólares, é contraditória com um antigo discurso republicano sobre descontrole fiscal.

“Suspender o teto da dívida totalmente neste momento permitiria ao Congresso, por dois anos, adicionar uma quantidade ilimitada de dívida no nosso montante de 36 trilhões de dólares, sem reformas para conter gastos irresponsáveis”, afirmou a deputada republicana Nancy Mace, uma das 38 que foram contra o projeto de lei.

A derrubada significa que uma paralisação parcial do governo começará no sábado, caso o Congresso não tome alguma atitude.

Trump tem priorizado a realização de mais cortes de impostos em seu segundo mandato, algo que, segundo especialistas, pode adicionar mais 4 trilhões de dólares à dívida pública na próxima década. Ele deu ao CEO da Tesla, Elon Musk, e ao ex-candidato presidencial Vivek Ramaswamy a tarefa de identificar formas de diminuir os gastos do governo.

A maior parte dos republicanos que votaram contra o projeto de lei na quinta-feira são de distritos consolidadamente conservadores, em Estados como Virgínia Ocidental, Carolina do Sul, Utah, Flórida, Texas, Pensilvânia e Arizona.