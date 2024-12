Presidente do Fed de Cleveland diz que força econômica foi argumento contra corte de juros

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - A presidente do Federal Reserve de Cleveland, Beth Hammack, disse nesta sexta-feira que votou contra o corte da taxa de juros do banco central no início desta semana porque a força econômica e as perspectivas de inflação argumentavam contra a flexibilização da política.

"Com base na minha estimativa de que a política monetária não está longe de uma postura neutra, prefiro manter a política estável até que vejamos mais evidências de que a inflação está retomando sua trajetória rumo ao nosso objetivo de 2%", disse Hammack em um comunicado divulgado na sexta-feira, com o fim do período de silêncio em torno do Comitê Federal de Mercado Aberto.