Proposta para mudanças da taxação das empresas em reforma do IR tem inconsistências e modelo será revisto, diz Haddad

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira que o governo não encaminhou o projeto de reforma do Imposto de Renda ao Congresso este ano porque identificou "inconsistências" e a necessidade de uma recalibragem do que estava previsto em relação à taxação das pessoas jurídicas.

O modelo está sendo refeito pela Receita Federal, disse o ministro em café da manhã com jornalistas.

Ao anunciar medidas de contenção de despesas, no final de novembro, o governo também informou que aumentará a isenção do imposto de renda da pessoa física para rendas de até 5 mil reais ao mês. A iniciativa seria compensada com uma taxação maior dos mais ricos e com critérios mais rígidos para isenção de IR incidente sobre as aposentadorias de portadores de doenças graves, além de outros ajustes que o governo não detalhou.