Sindicato dos trabalhadores da Starbucks vai entrar em greve em cidades dos EUA

A empresa, com sede em Seattle, afirmou que está disposta a continuar as negociações, alegando que os representantes do sindicato encerraram prematuramente a sessão de negociação nesta semana.

O sindicato, no entanto, disse em um post no Facebook na sexta-feira que a Starbucks ainda não havia apresentado uma proposta econômica séria, faltando menos de duas semanas para o prazo final do contrato de fim de ano.