S&P 500 e Nasdaq caem com temores sobre corte nos juros e apesar da redução da inflação

Por Medha Singh e Purvi Agarwal

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq caíam nesta sexta-feira uma vez que o temor com uma taxa de juros elevada no próximo ano compensava um relatório de inflação mais fraco do que o esperado.

Um relatório do Departamento de Comércio mostrou que o índice de preços PCE, a medida de inflação preferida do Fed, subiu 2,4% em novembro em uma base anual, abaixo da estimativa de 2,5% de acordo com economistas consultados pela Reuters.