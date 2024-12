STOXX 600 recua após alerta de Trump sobre tarifas à UE

Por Sruthi Shankar

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa estava a caminho de registrar sua pior semana em três meses nesta sexta-feira, uma vez que os comentários do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre possíveis tarifas à União Europeia assustaram investidores, já preocupados com as perspectivas da taxa de juros do Federal Reserve.

O índice STOXX 600 caía 1,05%, a 501,32 pontos, atingindo seu menor nível em quase um mês e estava a caminho de seu maior declínio semanal desde o início de setembro.