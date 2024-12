Tensões fiscais e monetárias do Brasil criam ciclo de feedback negativo, diz Fitch

SÃO PAULO (Reuters) - A agência de classificação de risco Fitch afirmou nesta sexta-feira que a necessidade do Banco Central de elevar juros para ancorar expectativas sobre a inflação em meio a crescentes preocupações do mercado sobre as finanças públicas vai agravar o desafio fiscal do país.

Segundo a Fitch, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva adotou uma estratégia fiscal "politicamente arriscada" de permitir um aumento no déficit no primeiro ano de seu mandato para acomodar gastos sociais maiores, focando o restante de seu governo em esforços de aumento de receitas.

"Entretanto, algumas medidas fiscais decepcionaram, outras enfrentaram resistência no Congresso e o gasto cresceu mais do que o esperado. Isso tem forçado autoridades a cortarem gastos discricionários e a depender de receitas extraordinárias."