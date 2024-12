Montadora chinesa Nio lança marca Firefly para concorrer com Smart e Mini

GUANGZHOU, CHINA (Reuters) - A montadora chinesa Nio revelou neste sábado a criação de uma marca de menor custo, chamada Firefly, para concorrer com o Smart, da Mercedes, e o Mini, da BWM, na mais recente tentativa da empresa de carros elétricos de ampliar sua base de clientes e aumentar as vendas. O CEO da empresa, William Li, anunciou a nova marca no evento anual da empresa, em Guangzhou, e afirmou que a pré-venda começará imediatamente, com preços partindo de 20.394 dólares. Ele revelou três carros da Firefly, nas cores lavanda, limão e bege, afirmando que o veículo oferece um raio de giro de 4,7 metros e tecnologia de estacionamento autônomo. Clientes podem fazer encomendas no aplicativo da Firefly, que afirma que os carros serão lançados oficialmente em abril. “Estamos construindo o carro da Firefly para ser mais esperto que o Mini e ser mais Mini que o Smart”, disse. Os carros da Firefly também competirão com o Seal, da BYD, e o Mona, da Xpeng. (Reportagem de Zhang Yan e Brenda Goh)