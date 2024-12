Banco Mundial eleva previsão de crescimento do PIB da China para 2024 e 2025

(Reuters) - O Banco Mundial elevou nesta quinta-feira sua previsão para o crescimento econômico da China em 2024 e 2025, mas alertou que a confiança moderada das famílias e das empresas, juntamente com os problemas no setor imobiliário, continuarão a pesar no próximo ano.

A segunda maior economia do mundo enfrentou dificuldades este ano, principalmente devido a uma crise imobiliária e à fraqueza da demanda interna. Um aumento esperado nas tarifas dos Estados Unidos sobre seus produtos quando o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, assumir o cargo em janeiro também poderá afetar o crescimento.

"Enfrentar os desafios no setor imobiliário, fortalecer as redes de segurança social e melhorar as finanças do governo local será essencial para desbloquear uma recuperação sustentada", disse Mara Warwick, diretora do Banco Mundial para a China.