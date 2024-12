Taxas dos DIs sobem com desconfiança fiscal, apesar de queda do dólar

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2026 estava em 15,345%, ante 15,222% do ajuste anterior. Já a taxa do contrato para janeiro de 2027 marcava 15,63%, ante o ajuste de 15,441%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 15%, ante 14,64% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 14,76%, ante 14,381%.

No exterior, os yields sustentaram ganhos durante boa parte do dia, em meio à percepção, trazida por dados econômicos recentes, de que o ciclo de cortes de juros pelo Federal Reserve pode ser menor que o anteriormente projetado.

O cenário externo mudou após leilão de títulos de sete anos promovido pelo Tesouro norte-americano no início da tarde, com as taxas dos Treasuries passando indicar leves quedas em alguns vencimentos.

No Brasil, porém, as taxas dos DIs se mantiveram em alta, influenciadas na primeira metade do dia pelo avanço dos yields e durante toda a sessão pelos receios em torno da política fiscal do governo.

Pela manhã, as taxas renovaram algumas máximas em paralelo a notícias na imprensa de que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), convocou para a tarde desta quinta-feira reunião de emergência com líderes da Casa.