AGU diz que acerta acordo de R$575 mi para pagamento de dívidas de FGTS da Varig

SÃO PAULO (Reuters) - A Advocacia-Geral da União (AGU) anunciou no final da tarde desta sexta-feira que fechou acordo na véspera que afirma colocar fim às dívidas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) da extinta companhia aérea Varig.

A transação, acertada entre União e a massa falida da Varig, atinge diretamente mais de 15 mil ex-funcionários da companhia aérea, afirmou a AGU em comunicado à imprensa.

O acordo tem o valor de 575 milhões de reais e será pago à vista, segundo o órgão.