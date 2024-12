Dólar sobe para perto dos R$6,20 em dia sem leilões do Banco Central

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) -O dólar voltou a subir ante o real nesta sexta-feira e encerrou a semana pouco abaixo dos 6,20 reais, em meio à desconfiança do mercado na política fiscal, em um dia sem atuação do Banco Central nos negócios e com uma bateria de dados econômicos que não chegaram a empolgar.

O fato de a sexta-feira ser a penúltima sessão do ano também reduziu a liquidez, em especial durante a tarde.