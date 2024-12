Wall St cai ao fim de semana mais curta por feriado

Por Medha Singh e Purvi Agarwal

(Reuters) - As ações de tecnologia e de crescimento pressionavam os principais índices de Wall Street para baixo nesta sexta-feira, ao final de uma semana mais curta por feriado impulsionada pelas expectativas em torno de um período tradicionalmente forte para os mercados.

Os rendimentos de algumas notas do Tesouro dos Estados Unidos tinham alta no dia, com os do Treasury de referência de 10 anos rondando a máxima de mais de sete meses atingida na quinta-feira, sendo negociados 4,591%.