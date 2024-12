Líbano deporta 70 oficiais e soldados para a Síria, diz oficial de segurança

Duas autoridades de segurança libanesas disseram que Rifaat havia voado de Beirute para Dubai recentemente com "muitos membros" da família Assad.

No início deste mês, o ministro do Interior libanês, Bassam Mawlawi, disse que a principal assessora de Assad, Bouthaina Shaaban, havia saído de avião de Beirute depois de entrar legalmente no Líbano. Em uma entrevista à Al Arabiya, Mawlawi disse que outras autoridades sírias haviam entrado ilegalmente no Líbano e estavam sendo procuradas.