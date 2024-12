BC vende US$ 1,815 bi em novo leilão à vista

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Central vendeu 1,815 bilhão de dólares à vista em um leilão realizado na tarde desta segunda-feira, à medida que a moeda norte-americana rondava o patamar de 6,20 reais na última sessão do ano, informou a autarquia em comunicado.

No leilão, o BC aceitou 14 propostas, com uma taxa de corte de 6,1740, entre às 13h56 e 14h01.

Desde 12 de dezembro, quando o BC iniciou uma série de intervenções no câmbio em meio à deterioração do real, foram vendidos 32,59 bilhões de dólares (21,59 bi em leilões à vista e 11 bi com compromisso de recompra).