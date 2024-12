Dólar fecha com leve baixa na última sessão de 2024, mas acumula alta anual de 27%

Nos últimos meses, investidores têm se mostrado cada vez mais receosos com o compromisso do governo em equilibrar as contas públicas, particularmente depois do anúncio duplo pelo Executivo no fim de novembro de um pacote de contenção de gastos e de um projeto de reforma do Imposto de Renda, com este último gerando mal-estar no mercado.

Apesar de os três projetos que compõem o pacote sobre gastos terem sido aprovados pelo Congresso neste mês e de o debate sobre mudanças no IR ter sido adiado para 2025, agentes financeiros ainda questionam a efetividade das medidas na contenção das despesas e duvidam da determinação do governo em reduzir a dívida pública.

"Para reverter esse quadro, vai ser fundamental ter um sinal claro do governo de que efetivamente haverá (novas) medidas para reequilibrar as contas públicas, algo que até agora não foi transmitido ao mercado de uma maneira clara e não foi concretizado em medidas que realmente revertam as expectativas", disse Gesner Oliveira, professor da FGV e sócio da GO Associados.

Na esteira do pessimismo do mercado, o dólar ultrapassou o valor nominal de 6,00 reais pela primeira vez na história em novembro e atingiu a cotação máxima histórica de 6,2679 reais neste mês.

No exterior, o ano de 2024 apresentou outros fatores desfavoráveis para a moeda norte-americana, a começar já nos primeiros meses com a quebra das expectativas dos mercados globais sobre a série de cortes na taxa de juros pelo Fed.

Em janeiro, operadores projetavam até seis reduções de juros pelo banco central dos EUA, acima dos três cortes -- 100 pontos-base acumulados -- que realmente ocorreram, o que provocou ganhos nos rendimentos dos Treasuries ao longo do ano, valorizando o dólar.