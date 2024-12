Dólar tem leve baixa, mas caminha para fechar 2024 com alta acumulada de 27%

O dólar acumula alta de 27,5% ante o real no ano.

Nos últimos meses, investidores têm se mostrado cada vez mais receosos com o compromisso do governo em equilibrar as contas públicas, particularmente depois do anúncio duplo pelo Executivo no fim de novembro de um pacote de contenção de gastos e de um projeto de reforma do Imposto de Renda.

Apesar de os três projetos que compõem o pacote terem sido aprovados pelo Congresso neste mês e de o debate sobre mudanças no IR ter sido adiado para 2025, agentes financeiros ainda questionam a efetividade das medidas na contenção das despesas e duvidam da determinação do governo em reduzir a dívida pública.

"A moeda brasileira vem se desvalorizando até o presente momento e grande parte é oriundo da volatilidade vista no segundo semestre do ano, causada pela grande incerteza fiscal e política que o Brasil vem atravessando, além da ampliação das expectativas inflacionárias", disse Marcio Riauba, head da Mesa de Operações da StoneX Banco de Câmbio.

Na esteira do pessimismo do mercado, o dólar ultrapassou o valor nominal de 6,00 reais pela primeira vez na história em novembro e atingiu a cotação máxima histórica de 6,2679 reais neste mês.

O Banco Central realizou uma série de intervenções no câmbio nas últimas semanas a fim de reduzir a deterioração do real, vendendo um total de 30,77 bilhões de dólares (19,77 bilhões de dólares à vista e 11 bilhões de dólares com data de recompra), mas as operações tiveram apenas efeitos pontuais nas cotações.