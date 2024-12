FMI revisará empréstimo de US$44 bi à Argentina em janeiro, diz Bloomberg News

(Reuters) - O conselho executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI) revisará o atual programa de ajuda de 44 bilhões de dólares da Argentina no próximo mês, informou a Bloomberg News nesta segunda-feira, citando fontes familiarizadas com o assunto.

O conselho do FMI deve se reunir no início de janeiro para avaliar um relatório sobre o acordo que a Argentina firmou com o Fundo em 2022, acrescentou a reportagem.

(Por Harshita Meenaktshi)