Petróleo sobe com aumento da demanda por diesel em negociações fracas de fim de ano

O petróleo bruto dos EUA (WTI) ganhou 39 centavos, ou 0,55%, a 70,99 por barril.

"Os preços do diesel estão liderando o complexo energético", escreveu a mesa de operações da distribuidora de combustíveis TACenergy na segunda-feira. As preocupações com o clima mais frio nas próximas semanas estão impulsionando o diesel como substituto do gás natural para aquecimento de ambientes, escreveu a TACenergy.

Os graus-dia de aquecimento, uma medida da demanda de energia para aquecimento de ambientes, devem subir para 499 nos EUA nas próximas duas semanas, em comparação com os 399 estimados na sexta-feira, de acordo com a LSEG. Os meteorologistas da empresa também preveem que as temperaturas ficarão mais frias na Europa em janeiro.

Os futuros do gás natural dos EUA subiram 17%, atingindo seu nível mais alto desde janeiro de 2023, impulsionados pelas previsões meteorológicas e pelo aumento da demanda de exportação.

Os investidores também aguardam as pesquisas de PMI industrial da China, previstas para terça-feira, seguidas pela pesquisa ISM dos EUA na sexta-feira, para avaliar a saúde econômica das principais nações consumidoras de petróleo.

Uma economia chinesa fraca pode causar excesso de oferta nos mercados de petróleo no próximo ano, disse Alex Hodes, analista da corretora StoneX.