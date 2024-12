Taxas futuras sobem na última sessão de 2024 e acumulam alta anual superior a 500 pontos

Apesar da aprovação das medidas de contenção de gastos no Congresso e do adiamento do debate sobre a reforma do IR, os contínuos temores pela trajetória fiscal têm feito os agentes financeiros elevarem de forma acentuada os prêmios de risco do país, particularmente nas taxas de contratos de prazo mais longo.

A taxa do DI para janeiro de 2029, por exemplo, teve alta acumulada de 626 pontos-base neste ano, enquanto a taxa para janeiro de 2031 avançou 518 pontos em 2024.

"Expectativas de inflação... refletem um cenário de uma economia com uma produção positiva e uma disparidade no mercado de trabalho, (com) políticas fiscais e parafiscais pró-cíclicas expansionistas e prêmios fiscais dada a relutância do governo em adotar uma orientação orçamental mais restritiva", disse em relatório Alberto Ramos, chefe de economia para América Latina do Goldman Sachs.

Ajustes também continuam sendo feitos devido à perspectiva de uma política monetária mais restritiva pelo Banco Central, que acelerou o ritmo de aperto da Selic com uma alta de 1 ponto percentual neste mês, além de ter sinalizado mais dois aumentos do mesmo tamanho nas próximas duas reuniões do Copom.

Apesar do "guidance" do BC, operadores colocam 75% de chance de uma alta de 1,25 ponto na Selic, agora em 12,25% ao ano, na reunião de janeiro do Copom.

Em meio ao avanço dos prêmios de risco, o Tesouro Nacional chegou a atuar no mercado de títulos em sessões recentes, realizando a recompra de notas e letras e deixando de vender títulos adicionais, mas as operações têm tido efeitos pontuais.