Vale repactua concessões das estradas de ferro Carajás e Vitória a Minas

(Reuters) - A Vale informou que foram estabelecidas nesta segunda-feira as bases gerais para a repactuação dos contratos de concessão das estradas de ferro Carajás e Vitória a Minas.

O processo envolveu a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a União, por meio do Ministério dos Transportes, disse a mineradora em comunicado ao mercado.

Sob as bases gerais da repactuação, a Vale se compromete com um aporte global máximo de cerca de 11 bilhões de reais, segundo a companhia, a título da revisão de levantamento da base de ativos das concessões, da otimização de obrigações contratuais e do replanejamento de investimentos.