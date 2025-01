Wall Street fecha em baixa no primeiro pregão de 2025; Tesla pesa

Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) - Wall Street fechou em queda nesta quinta-feira, em meio a negociações voláteis, com investidores embarcando no novo ano enfrentando as correntes cruzadas de dados sólidos do mercado de trabalho dos Estados Unidos, a alta do dólar e a queda das ações da Tesla.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,22%, para 5.868,77 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,15%, para 19.281,01 pontos. O Dow Jones caiu 0,34%, para 42.399,13 pontos.