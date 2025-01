EUA fizeram pressão para evitar negócio de terras raras da Groenlândia com a China

Nenhum dos executivos revelou com quais autoridades se encontraram ou identificou as empresas chinesas que fizeram ofertas.

Os interesses dos EUA parecem estar mudando o jogo para projetos de terras raras que antes não eram vistos como investimentos atraentes, disseram analistas.

"Embora o tamanho do Tanbreez seja significativo, o teor e a mineralogia não são nada de especial", disse David Merriman, diretor de pesquisa da consultoria de minerais Project Blue, que considera baixa a chance de o projeto atingir a produção comercial, dada sua mineralogia complexa.

A venda da Tanbreez para a Critical Metals mostra que as autoridades norte-americanas tiveram mais sucesso na Groenlândia do que na África, onde têm trabalhado para compensar o domínio da China no cinturão de cobre da África Central, rico em minerais.

"Embora a Groenlândia não esteja à venda, ela está aberta para negócios", Dwayne Menezes, chefe do think tank Polar Research and Policy Initiative, sediado em Londres. "Ela acolheria um investimento maior dos EUA."

Um projeto rival de terras raras na Groenlândia da Energy Transition Minerals -- que conta com a chinesa Shenghe como maior acionista -- estagnou em meio a prolongadas disputas legais.