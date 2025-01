Importadores dos EUA estocam produtos chineses antes da posse de Trump

Na segunda-feira, as autoridades comerciais chinesas informaram que as exportações de dezembro atingiram níveis recordes e citaram preocupações com a escalada do protecionismo comercial nos EUA e na Europa.

O equivalente a 451 mil contêineres de mercadorias da China desembarcaram nos portos marítimos dos EUA em dezembro, um aumento de 14,5% em relação ao ano anterior, de acordo com o fornecedor de dados comerciais Descartes Systems Group.

Isso encerrou um ano em que as importações norte-americanas de roupas de cama, brinquedos de plástico, maquinário e outros produtos da China aumentaram 15% em relação a 2023, de acordo com a Descartes.

Embora alguns varejistas dos EUA tenham se apressado em comprar produtos para evitar o impacto do custo de possíveis novas tarifas, é difícil descobrir o verdadeiro efeito sobre os ganhos gerais de importação porque os importadores mantêm esses dados em sigilo.

Para complicar ainda mais a análise, os compradores dos EUA têm alimentado a demanda e alguns importadores garantiram estoques de segurança para se protegerem contra as interrupções causadas pelos ataques dos Houthi aos navios perto do Canal de Suez e uma disputa trabalhista nos portos marítimos da Costa Leste dos EUA e do Golfo do México.

Trump também prometeu tarifar produtos de outros países, incluindo os vizinhos norte-americanos México e Canadá.