Compra da U.S. Steel passará por análise normal, diz secretário de Trump

(Reuters) - O escolhido de Donald Trump para ser secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta quinta-feira que se a compra da U.S. Steel pela Nippon Steel voltar a ser analisada pelo governo do republicano, após ser rejeitada pelo governo do democrata Joe Biden, ela receberá uma avaliação justa.

"Se ela reaparecer, o Comitê Interinstitucional de Investimentos Estrangeiros nos Estados Unidos conduzirá a mesma análise que sempre faz", disse Bessent ao Comitê de Finanças do Senado dos EUA.

O negócio de cerca de 15 bilhões de dólares foi bloqueado pelo governo Biden sob justificativas que incluíram preocupação com a segurança nacional.