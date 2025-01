Empresas de luxo e fabricantes de chips impulsionam índice europeu STOXX 600 a pico de cinco semanas

Por Shashwat Chauhan e Pranav Kashyap

(Reuters) - As ações europeias subiram quase 1% nesta quinta-feira, com os papéis de luxo impulsionados por dados positivos da Richemont e com as empresas de semicondutores avançando depois que a TSMC divulgou um lucro trimestral recorde.

O índice pan-europeu STOXX 600 subiu 0,9%, para 519,81 pontos, atingindo seu ponto mais alto desde meados de dezembro.