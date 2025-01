Escolhido por Trump para Tesouro pede sanções mais fortes à Rússia em razão da guerra

Por Bo Erickson

WASHINGTON (Reuters) - O escolhido pelo presidente eleito Donald Trump para secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse nesta quinta-feira que apoia "100%" o aumento das sanções aos produtores de petróleo russos, caso o futuro presidente solicite isso.

Bessent disse aos senadores dos EUA, no Comitê de Finanças do Senado, que acredita que as sanções do governo Biden à Rússia "não foram abrangentes o suficiente".