J.P.Morgan prevê que gasto com data centers pode aumentar PIB dos EUA em 20 pontos-base em 2025-26

Por Siddarth S

(Reuters) - O J.P.Morgan calculou que o gasto com data centers pode contribuir para um crescimento econômico de entre 10 e 20 pontos-base nos Estados Unidos em 2025 e 2026, com empresas de tecnologia correndo para aproveitar o boom da inteligência artificial. Os investimentos em data centers, que alimentam o poder da inteligência artificial, aumentaram desde que a OpenAI lançou o ChatGPT em 2022, com empresas de vários setores migrando suas operações para a nuvem e integrando a IA em suas ofertas. Grande empresas de computação em nuvem, como a Microsoft e a Alphabet, têm investido pesadamente em inteligência artificial. O aumento do Produto Interno Bruto (PIB) pode vir primordialmente por meio da exigência da construção de data centers, investimentos em equipamentos tecnológicos e para geração adicional de energia e infraestrutura de transmissão, informou o J.P.Morgan em relatório publicado na quarta-feira. O gasto com data centers deve contribuir com um crescimento de 0,1% a 0,3% do PIB em 2024, segundo estimativas do J.P.Morgan. Embora os cálculos excluam os custos de mais geração de energia, o banco projetou que cada 5 a 10 gigawatts de nova capacidade custam 20 bilhões de dólares, o equivalente a 7 pontos-base do PIB.

O consumo de energia nos Estados Unidos chegará a números recordes em 2025 e 2026, informou na terça-feira a Administração de Informações de Energia. “O boom dos data centers vai provavelmente continuar por pelo menos mais dois anos, por causa dos ganhos na inovação relativa à IA e seu potencial para trazer um impacto econômico positivo", afirmou o J.P.Morgan.