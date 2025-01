Petróleo cai com expectativa de suspensão de ataques a navios por milícia Houthi

Por Georgina McCartney

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo terminaram em baixa nesta quinta-feira, com a expectativa de que a milícia Houthi do Iêmen interrompa os ataques a navios no Mar Vermelho, e os investidores avaliando os fortes dados de vendas no varejo dos EUA.

O Brent recuou 0,74 dólar, ou 0,9%, fechando a 81,29 dólares por barril, depois de subir 2,6% na sessão anterior, atingindo seu preço mais alto desde 26 de julho.