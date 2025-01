Ações da China e de Hong Kong encerram semana em alta com dados econômicos melhores do que o esperado

A economia da China encerrou 2024 em uma situação melhor do que a esperada, ajudada por uma série de medidas de estímulo. A economia cresceu 5,4% no quarto trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior, superando as expectativas dos analistas e marcando o aumento mais rápido desde o segundo trimestre de 2023.

Enquanto isso, a produção industrial cresceu 6,2% em dezembro em relação ao ano anterior, superando as expectativas e marcando o crescimento mais rápido desde abril.

As ações de tecnologia e semicondutores lideraram os ganhos na China e em Hong Kong, já que os investidores negociaram em torno de temas de inovação independente em meio à ameaça de uma nova guerra comercial com os Estados Unidos.

Os índices de tecnologia da China e de semicondutores subiram 1,4% e 2,4%, respectivamente.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,31%, a 38.451 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,31%, a 19.584 pontos.