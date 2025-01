Ações têm maior sequência de ganhos semanais na Europa em quase cinco meses

A maioria dos setores foi negociada em alta, com os mais sensíveis aos juros, como o de construção e o industrial, impulsionando o índice, com alta de 1,6% e 1,5%, respectivamente.

Enquanto isso, dados mostraram que a inflação ao consumidor da zona do euro em dezembro ficou em linha com as expectativas.

Frank Elderson, membro do Banco Central Europeu (BCE), disse que a redução de juros ainda não terminou, mas o momento e o tamanho de qualquer flexibilização futura da política monetária ainda não estão determinados, informou o jornal holandês Het Financieele Dagblad.

Os rendimentos dos títulos alemães de referência da zona do euro estavam a caminho de sua primeira queda semanal desde o início de dezembro de 2024.

A confiança dos investidores recebeu um impulso adicional do desempenho econômico da China, alinhado com a meta do governo de crescimento de 5% para o ano anterior.

Isso também impulsionou o setor de recursos básicos, que subiu 2%. [MET/L]