ANTT aprova edital de concessão de trecho rodoviário entre RJ e Juiz de Fora

SÃO PAULO (Reuters) - A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou nesta sexta-feira publicação do edital de concessão do sistema formado pelas rodovias BR-040/495/MG/RJ, entre Juiz de Fora (MG) e o Rio de Janeiro.

O leilão dos 220 quilômetros do trecho está programado para 30 de abril, afirmou a agência em comunicado à imprensa.

"Estamos com uma expectativa muito positiva sobre esse certame. Temos recebido interesse de diversos atores do mercado que estão estudando o projeto, e estamos confiantes de que haverá uma competição interessante na B3", afirmou o diretor da ANTT Felipe Queiroz, no comunicado da agência.