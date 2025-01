BC fará dois leilões de linha na próxima segunda-feira, com oferta total de US$2 bi

Por Fabricio de Castro

(Reuters) - O Banco Central informou por meio de comunicado nesta sexta-feira que fará dois leilões de linha (venda de dólares com compromisso de recompra no futuro) na próxima segunda-feira, com oferta total de 2 bilhões de dólares.

O leilão de linha A será realizado das 10h20 às 10h25, com oferta de 1 bilhão de dólares e data de recompra em 4 de novembro de 2025.